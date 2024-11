Tante novità in arrivo su Apex Legends con Dallo squarcio: ecco la nuova stagione in anteprima

Apex Legends sta per inaugurare la sua prima stagione il cui nome non è composto da una singola parola. Non vi faremo spoiler sul motivo, ma sappiate che c'è una valida ragione se Dallo squarcio sarà un'esperienza diversa dal solito. La novità più importante che verrà introdotta è il rework di Lifeline , Leggenda storica di questo gioco, a cui si affiancheranno le Reliquie Squarcio, una nuova risorsa da cercare sul campo con dentro armi dal passato di Apex e di Titanfall 2.

Il rework di Lifeline e il bilanciamento di Dallo squarcio

“Lifeline è una delle leggende più amate del gioco" ha detto Evan Funnell, progettista leggende di Respawn. "Stava iniziando a comportarsi in modo troppo stazionario, per questo abbiamo modernizzato il suo kit per renderla più mobile e realizzare la fantasia del medico da combattimento". Lifeline non ha solo un nuovo look con capelli rosa e braccio un robotico (la cui storia è al centro della stagione) ma ha anche abilità tutte nuove.

Passiva: restano i suoi benefici alla rianimazione, si aggiunge la possibilità di planare da grandi altezze aggrappandosi a Doc, il suo robottino. La distanza non è illimitata, c'è un indicatore della benzina che, una volta esaurito, interrompe la planata. Toccare terra, però, lo ricarica completamente. Non si potranno avere le armi in braccio ma ci si potrà guardare intorno e planare non nella direzione in cui si sta guardando.

Tattica: Doc non resta più fermo ma segue l'alleato a cui è assegnato curandolo, può cambiare obiettivo ed essere assegnato a Lifeline stessa

Ultimate: "il Care Package era la parte più vecchia del suo kit, ragione per cui è finita sotto osservazione" ha detto Funnell. Ora Lifeline lancia a terra uno scudo ad anello che cura al suo interno e rigenera gli scudi. Non è un cupola quindi dall'alto può arrivare di tutto ma serve a mettere sul campo una base sicura in cui rianimare e riorganizzarsi.

Per restare in tema Leggende da Supporto, "ogni classe riceverà un po' d'amore e questa stagione è tutta dedicata ai support" ha detto Funnell. "Il nostro obiettivo è farli eccellere in fase di rianimazione e recupero, per questo le leggende di supporto non saranno più rallentate dal processo di cura e riceveranno il doppio della salute dai medikit piccoli. In più rianimeranno tutte il 25% più in fretta e nelle casse della morte degli alleati troveranno sempre un faro segnalatore per il respawn".

Reliquie dallo Squarcio: come funzionano e cosa c'è dentro

Mike Button responsabile degli eventi ha detto che le "nuove Reliquie dello Squadrcio saranno una risorsa che si può trovare nelle mappe e che permette di accedere ad equipaggiamento unico e potente". Ci saranno 25 oggetti in totale che arriveranno man mano nella stagione, uno però possiamo rivelarlo: è l'EPG-1, la classica arma anti titano dei tempi di Titanfall 2.

Non hanno voluto rivelare quali altre meraviglie si nasconderanno in queste nuove casse ma ci hanno assicurato che Trios Revival tornerà per un tempo limitato quindi potrete andare all'assalto e morire quasi con tranquillità in questa modalità. Ha chiuso la lista degli annunci un breve resoconto di C4 Cleroux, capo progettista di sviluppo, che ha annunciato sia una imminente stretta a livello di anti cheat, sia l'inizio di importanti lavori di "ristrutturazione della modalità competitiva".

A partire da questa stagione, infatti, potrete vedere il funzionamento dello skill based matchmaking in diretta mentre la lobby viene composta. Potrete vedere i rank di chi è in partita con voi e persino segnalare agli sviluppatori se la partita è troppo sbilanciata. Questo permetterà a Respawn di lavorare a fondo sul sistema di accoppiamento dei player e mettere a terra, nelle prossime stagioni, un grosso rework del sistema competitivo.

