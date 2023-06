Exeed e Sniperpigna ai Mondiali di Warzone

Non capita tutti i giorni di essere tri protagonisti di un evento mondiale di Call of Duty: Warzone. Ne sa qualcosa Sara Nicole Pigna, meglio conosciuta su Twitch e in ambito competitivo come Sniperpigna. La giocatrice di Exeed, infatti, è stata invitata come capitano alle prime Regional Finals delle World Series of Warzone che si disputeranno in questi giorni. Il montepremi è da capogiro, 150 mila dollari, e Sara è stata invitata tra i soli 25 team europei che parteciperanno alla competizione come capitano.