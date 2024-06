Valorant arriva su console: l'annuncio

Lanciato esattamente 4 anni fa nel giugno del 2020, oggi Valorant acquista una nuova dimensione con l’arrivo su console dopo l’annuncio presentato da Riot Games in occasione del Summer Game Fest. Valorant sarà presto disponibile in tutto il mondo sulle console Xbox Series X|S e PlayStation 5 a partire dal 14 giugno 2024 con una beta chiusa disponibile in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Giappone, per poi estendersi alle regioni rimanenti poco dopo. L'espansione di Valorant su console e l'imminente beta chiusa sono state annunciate al Summer Game Fest 2024 da Andy Ho e Arnar Gylfason, rispettivamente produttore esecutivo e direttore di produzione di Valorant, segnando un momento di notevole crescita verso il mercato per console per Riot Games. Non si tratta però ovviamente di una trasposizione 1:1 del gioco da Pc a console. In modo simile a come già successo per Wild Rift, titolo mobile ispirato a League of Legends ma diverso sotto molti aspetti, nel caso di Valorant, anche se in maniera decisamente meno drastica, il gameplay è stato riadattato per Xbox e PS5, pur mantenendo lo stesso livello di rigore e competitività della versione PC, cosa che, come raccontato dagli sviluppatori, “rimane l'assoluta priorità per l'espansione di questo franchise”.

Cosa cambia

Per preservare il rinomato standard dell'integrità competitiva di Valorant, il crossplay non sarà disponibile tra PC e console. Tuttavia, i giocatori di Valorant su PC, Xbox Series X|S e PS5 potranno godere di un inventario e dei progressi del gameplay condivisi e legati al proprio account Valorant. I giocatori su PC e console riceveranno in contemporanea, a prescindere dalla piattaforma, tutte le patch, gli aggiornamenti al bilanciamento, i nuovi agenti, le nuove mappe, i contenuti premium e le funzionalità aggiuntive. I dettagli dell’idoneità regionale per la closed beta e per fare richiesta di essere inseriti tra coloro che possono provarlo si trovano già sul sito www.Beta.PlayValorant.com. "Durante gli incontri in cui abbiamo deciso di portare Valorant su altre piattaforme, sapevamo già di dover offrire senza compromessi la stessa esperienza competitiva offerta ai giocatori su PC per anni: uno sparatutto a squadre tattico preciso", ha dichiarato Arnar Gylfason, direttore della produzione di Valorant presso Riot Games. "Il nostro obiettivo fondamentale era di mantenere la naturalezza del gameplay competitivo di Valorant anche con i controller; qualora non l'avessimo conseguito, saremmo stati pronti a tirarci indietro dal progetto. Crediamo di esserci riusciti ma, in fin dei conti, saranno i nostri giocatori ad avere l'ultima parola."

Una nuova funzionalità

“Una delle nuove funzionalità che preferisco è la modalità Concentrazione, che si attiva mentre si spara”, ha aggiunto poi Gylfason, rispondendo a quale fosse la sua novità preferita per Valorant Console. “Per offrire la stessa esperienza vissuta su PC, in cui sparare senza mirino è il metodo principale e il mirino è relegato a un supporto secondario, abbiamo sperimentato con numerosi adeguamenti e sensibilità del controller. Tuttavia, su console, sparare senza mirino non aveva lo stesso effetto, e i giocatori non potevano sfruttare le stesse opportunità e lo stesso livello di espressività del gameplay per PC. Ed è qui che entra in gioco la modalità Concentrazione, una nuova modalità di tiro che si comporta come quando si spara senza mirino, ma con una sensibilità meno marcata. In questo modo, i giocatori possono sparare normalmente quando devono spostare la visuale/mira con una certa agilità (per es. quando sbucano dagli angoli), servendosi invece della modalità Concentrazione quando necessitano di precisione (per i colpi alla testa)”.

Come funziona Valorant

Per chi non lo conoscesse, Valorant è un tactical shooter free-to-play che mette di fronte due squadre composte da cinque giocatori: per vincere un round, una squadra deve piazzare la bomba in un’area predefinita delle mappe e farla esplodere, mentre l’altra deve evitare che venga piazzata o che esploda, disinnescandola. Per entrambe, inoltre, il round può essere vinto eliminando interamente la squadra avversaria. Tutto questo per 24 round, o almeno fino a quando una delle due non arriva per prima a vincerne 13. “Crediamo che ci siano milioni di giocatori curiosi di giocare a Valorant, ma che al momento non possono farlo; speriamo quindi di cambiare questa situazione portando Valorant su console”, ha spiegato ancora Arnar Gylfason. “Vogliamo regalare loro la gioia dell'esperienza di Valorant e tutto ciò che ne consegue: uno sparatutto tattico concentrato sulla maestria e sulla creatività dei giocatori, un ambiente competitivo di squadra in cui la qualità degli incontri e l'equità stanno al primo posto, il nostro meraviglioso ecosistema dallo stile unico, contenuti estetici di altissimo livello e una community in espansione che dà valore all'identità personale e competitiva”.