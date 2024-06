Valorant, addio al campionato italiano

Dopo le novità riservate al circuito femminile Game Changers di cui vi abbiamo parlato in precedenza, Riot Games ha comunicato delle modifiche anche per il circuito delle Valorant Challenger League, ovvero le principali competizioni continentali della scena competitiva del tactical shooter. La prima e più importante per noi italiani è, come anticipato, la chiusura del campionato italiano Rinascimento con le squadre e giocatori italiani che confluiranno nella Challengers Spain: Rising insieme ai portoghesi. L’obiettivo, secondo Riot Games, è quello di creare un campionato più competitivo dove i migliori team di ogni nazione possono sfidarsi l’un altro. Ovviamente ciò significa che i giocatori italiani e portoghesi non saranno più considerati import per la Challengers Spain. La Challengers spagnola 2025 avrà otto squadre ma Italia e Portogallo, in quanto scene che entreranno nella competizione, avranno delle presenze assicurate in termini di team. In particolare alla Challengers Rising 2025 parteciperanno le quattro migliori squadre del campionato spangolo 2024, il primo seed dell’Italia e il primo seed del Portogallo. A queste sei si aggiungerà uno slot per una wildcard, decisa in base a determinati criteri prestabiliti come branding, importanza mediatica, stabilità economica e via dicendo, e un ultimo posto sarà conquistato dal vincitore di un torneo di qualificazione che sarà aperto a tutti i team delle tre leghe del 2024 rimasti fuori dalle prime sette. I dettagli su questo torneo saranno rivelati nelle prossime settimane.