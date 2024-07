Fnatic, storica doppietta su Valorant

I Fnatic si confermano campioni dell'Emea, trionfando in una finale mozzafiato contro i Vitality per 3-2. Un incontro che ha tenuto col fiato sospeso i fan arrivati alla Riot Games Arena in Berlino da tutto il mondo, dimostrando ancora una volta l'alto livello competitivo della regione. Dopo una prestazione al di sotto delle aspettative al Masters di Shanghai lo scorso Maggio, i Fnatic sono tornati sulla scena competitiva più determinati che mai. Apportando leggere modifiche al proprio roster e vantando una mentalità agguerrita, hanno dominato la scena in Emea, dimostrando di essere una squadra coesa e affamata di rivalsa. Una vittoria europea che fa da apripista per la finale italiana del campionato Rinascimento, gestito da Pg Esports, che si giocherà il 26 luglio dal vivo al Parco Center di Milano con protagonisti Dsyre e Novo.

Verso i Champions

Con la vittoria in Grand Final contro il Team Vitality per 3-1, i Fnatic consolidano ulteriormente la loro posizione di dinastia, innalzando sempre più l'asticella e stabilendo nuovi standard. La loro performance nelle finali è stata una maestria di gioco di squadra, strategia e individualità, lasciando poco spazio ai dubbi sulla loro superiorità. Dall’altro lato i Vitality, partiti come outsider, hanno sorpreso tutti raggiungendo la finale e riuscendo anche a strappare una mappa ai loro opponenti. E sebbene la loro performance nella finale non sia stata abbastanza per strappare il titolo dalle mani dei Fnatic, i Vitality hanno dimostrato di essere una squadra solida e ben preparata, pronta per i Valorant Champions di questo agosto.

Il rookie che ha fatto la differenza

Un ruolo fondamentale nella vittoria dei Fnatic è stato giocato da Emirhan "Hiro" Kat, il giovane talento turco arrivato nel team solo questo Giugno in sostituzione di Leo, costretto ad allontanarsi per problemi di salute. Hiro, fin dal suo debutto, ha dimostrato di essere un giocatore di altissimo livello, tanto che ad oggi i Fnatic devono ancora perdere un match da quando il giocatore turco si è unito a loro. La sua abilità nel dominare il gioco, la sua freddezza sotto pressione e la sua versatilità nel giocare più agenti lo hanno reso un punto di riferimento per la squadra. Con la sua giovane età e il suo talento, Hiro si è già affermato come uno dei prospetti più interessanti della scena internazionale.

Un futuro promettente per l'Emea

Parlando delle sue aspettative per i VCT Champions con la nostra inviata Cecilia Ciocchetti, Hiro ha dichiarato: "Ovviamente voglio performare davvero bene, penso che qualsiasi giocatore lo desideri. Ma in particolare io non vedo l'ora di passare del tempo con i miei compagni di squadra, divertirmi mentre sono lì e godermi la Corea tra una partita e l’altra". Con Fnatic, Vitality, Team Heretics e FUT Esports che rappresenteranno l'Emea ai VCT Champions 2024, la regione si presenta ai blocchi di partenza con ambizioni da protagonista. I quattro team hanno dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli e portare alto il nome dell'Europa. I VCT Champions 2024 si svolgeranno dal 1 al 25 Agosto a Seoul e Incheon, in Corea del Sud. Le sedici migliori squadre al mondo si sfideranno per il titolo di campioni del mondo, in un evento che promette spettacolo e emozioni forti, un'occasione unica per vedere all'opera i campioni indiscussi dell'Emea e scoprire quale squadra riuscirà a imporsi sulla scena internazionale.