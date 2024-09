Edward Gaming: primo trionfo cinese ai Valorant Champions

A Seoul l’Inspire Arena è stata teatro di una delle finali più epiche nella storia del Valorant Champions Tour. Gli EDward Gaming, rappresentanti della Cina, lo scorso 25 agosto hanno scritto una pagina memorabile, conquistando il primo trofeo dei Champions per il loro paese grazie a una vittoria sofferta per 3-2 contro gli europei Heretics, davanti a oltre un milione e mezzo di spettatori da casa. Con questa vittoria, gli EDG hanno dimostrato che il drago cinese, finora assopito, ha finalmente aperto gli occhi anche su Valorant.

Una finale decisa al fotofinish

La battaglia è iniziata in salita per gli EDG, che hanno subito una pesante sconfitta sulla prima mappa, Haven, con un 13-6 a favore degli Heretics. Tuttavia, su Sunset, gli EDG hanno risposto con la furia di un incendio, travolgendo gli Heretics con un netto 13-4. Le due mappe seguenti sono state altrettanto intense. Su Lotus, i rappresentanti cinesi hanno prevalso con un 13-9, mentre gli europei, su Bind, hanno evitato la sconfitta per un soffio, vincendo 13-11 e portando la serie all'ultima e decisiva mappa. Alla fine, il destino del trofeo più prestigioso della stagione 2024 di Valorant si è deciso sull'ultima mappa, Abyss. Gli EDG sono partiti come un vento impetuoso, accumulando rapidamente un vantaggio di 11-4 grazie a precise strategie e giocate aggressive. Tuttavia, gli Heretics non si sono arresi, riportando il punteggio a un pericoloso 11-9. In quel momento critico, Zheng "ZmjjKK" Yongkang ha dimostrato di essere il Most Valuable Player, con quattro uccisioni decisive che hanno spezzato ogni speranza degli avversari, consegnando agli EDG la vittoria finale per 13-9 e l’ambito trofeo.

Un trionfo storico e i nuovi record

Questo trionfo non rappresenta solo una vittoria per la Cina, ma segna anche numerosi record storici. ZmjjKK ha scolpito il suo nome negli annali di Valorant, con 111 uccisioni totali durante la serie, superando il precedente record di 105 in una finale al meglio delle cinque. Inoltre, Hsieh "S1Mon" Meng-hsun, l’unico giocatore taiwanese nella squadra, ha vissuto il suo sogno: al suo primo torneo internazionale, è già campione del mondo.

Uno sguardo al futuro

Con oltre un milione e mezzo di spettatori sintonizzati per seguire lo scontro finale, il mondiale di Valorant 2024 ha riaffermato la sua posizione di pilastro nella scena competitiva globale. Nonostante il VCT si sia concluso lo scorso fine settimana, il calendario dei tornei ufficiali di Valorant per il 2024 è tutt'altro che vuoto. All'orizzonte ci sono ancora numerosi eventi, tra cui gli attesissimi Game Changers, un torneo dedicato a dare voce e visibilità ai giocatori appartenenti a generi marginalizzati.