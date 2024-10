Hans Zimmer firma la colonna sonora di Dragon Age: The Veilguard

Electronic Arts e BioWare hanno appena annunciato che il due volte premio Oscar Hans Zimmer e il vincitore di un Grammy Lorne Balfe hanno co-composto la colonna sonora ufficiale di Dragon Age: The Veilguard , il nuovo GDR fantasy per giocatore singolo in arrivo su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, EA app ed Epic Games Store il 31 ottobre, 2024. I leggendari compositori hanno collaborato a decine di progetti nel corso della loro carriera e hanno lavorato a stretto contatto con il team di sviluppo di BioWare per creare una colonna sonora che celebri il mondo del Thedas e dei suoi eroi.

I fan potranno prenotare l'album della colonna sonora ufficiale a partire dal 18 ottobre su iTunes e Amazon Music, a cui seguirà l'uscita ufficiale il 1° novembre. Inoltre, per festeggiare l'annuncio, il tema principale di Dragon Age: The Veilguard è stato pubblicato come primo singolo della colonna sonora ufficiale ed è scaricabile e ascoltabile su tutte le migliori app musicali come Spotify e iTunes.

"Uno dei nostri obiettivi per la musica di Dragon Age: The Veilguard era quello di fornire un forte collegamento tra il mondo del Thedas e i vari personaggi che lo abitano" ha dichiarato Cody Behiel, direttore audio di Dragon Age: The Veilguard. "Volevamo fare in modo che, in tutta la storia del gioco, sia nei momenti più epici che in quelli più intimi, i giocatori fossero in grado di sentire le loro azioni entrare in connessione con le relazioni personali instaurate. Lavorare con Hans e Lorne ha portato queste idee a un livello emotivo più alto di quanto credevamo possibile e sono davvero entusiasta che i giocatori possano viverlo".

Zimmer, uno dei compositori più famosi al mondo, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti per le sue opere in film come Dune, Dunkirk, Interstellar, Inception e molti altri. Con oltre 100 colonne sonore cinematografiche nel suo curriculum, quella di Dragon Age: The Veilguard è la prima composta da Zimmer per un videogioco dopo quasi 10 anni.

Parlando del suo lavoro su Dragon Age: The Veilguard, Hans Zimmer ha dichiarato: "Le storie epiche si prestano a spartiti epici e l'arazzo narrativo che BioWare ha intessuto in The Veilguard non mi ha mai lasciato a corto di ispirazione, sia nei momenti di più fulgido eroismo che nei più cupi abissi emotivi. Sono orgoglioso di aver condiviso con Lorne e l'intero team di progettazione il percorso di creazione del sottofondo musicale della nuova avventura di Dragon Age".

Balfe, vincitore di un Grammy Award, vanta oltre 170 riconoscimenti come compositore in film, TV e giochi, tra cui Call of Duty: Modern Warfare 2, Assassin's Creed III, Assassin's Creed: Revelations e Beyond: Two Souls, tutti nominati per la Miglior musica originale ai BAFTA Games Awards.

"Il mondo di Dragon Age è un'esperienza coinvolgente senza precedenti e in Dragon Age: The Veilguard raggiunge il suo apice" ha dichiarato Lorne Balfe. "Creare questa colonna sonora insieme a Hans Zimmer ci ha permesso di donare una nuova maestosità epica al regno del Thedas, portando questi personaggi e le loro storie a un livello superiore. Non vedo l'ora che la gente giochi a questo gioco".