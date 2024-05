Msi di League of Legends, per l'Europa c'è la Corea

L’Msi 2024 entra finalmente nel vivo dell’azione con il tabellone principale del primo evento internazionale di League of Legends. Terminata la fase di play-in, le otto migliori squadre al mondo si affrontano dal 7 al 19 maggio per quasi due settimane di sfide ininterrotte all’interno di un tabellone a doppia eliminazione in partite alla meglio delle cinque. Perdere una sola serie, dunque, non comporterà l’addio alla corsa verso il titolo iridato ma si avrà una sorta di paracadute nel lower bracket, nel quale non si potrà più sbagliare.

Il tabellone

Le quattro squadre vincitrici della Major Region del circuito competitivo di League of Legends sono state inserite nel tabellone playoff insieme alle quattro squadre che si sono qualificate tramite la fase preliminare di Play-In. I criteri per il sorteggio, come già anticipato, quest’anno era differenti: le squadre sono state divise in fasce sia per regione (con Cina e Corea in prima fascia) che per provenienza (qualifica diretta o tramite play-in); inoltre le squadre della stessa regione non potevano essere sorteggiate nella stessa parte di tabellone, onde evitare incroci nelle fasi iniziali del torneo ed evitare al tempo stesso di averli immediatamente nel lower bracket. Le squadre rappresentanti della nostra Lec, le europee G2 Esports e Fnatic, hanno rispettivamente trovato T1 e Geng, ricostruendo pertanto una sfida interamente europeo-coreana. I Geng sono i campioni in carica del campionato Lck di Seoul (quarta volta consecutiva), mentre i T1 sono gli attuali detentori del titolo mondiale conquistato in casa propria in Corea a novembre 2023 contro i cinesi Weibo Gaming. Un sorteggio non semplice ma che servirà da banco di prova per le due squadre europee, chiamate a superare già nelle fasi avanzate del tabellone due delle migliori compagini.

Come è andata la prima fase

Dalla fase preliminare di Play-In spicca senza dubbio l’eliminazione precoce della squadra nordamericana FlyQuest, rimasta soggiogata dal gioco aggressivo e lineare dei taiwanesi Psg Talon, squadra che come si evince dal nome vanta una collaborazione con il club parigino del Paris Saint-Germain. Nonostante avessero vinto 2-1 al primo turno, nel rematch decisivo i FlyQuest non sono riusciti a ripetersi, rimasti probabilmente storditi dopo la sonora sconfitta subita contro i T1, con il primo game perso in appena 17 minuti e 31 secondi. Nell’altro girone invece ottima prova dei Fnatic, vittoriosi per due volte con i vietnamiti Gam ma soprattutto capaci di offrire un’ottima prestazione contro i cinesi Tes, portandoli al terzo game della serie e lasciando intendere che abbiano gli strumenti giusti per provare a fare qualcosa di più. L’appuntamento con le partite di Fnatic e G2 è rispettivamente per mercoledì 8 e venerdì 10 maggio. Il 7 invece è il turno di Liquid contro Tes, mentre giovedì sarà la volta dei campioni di Cina Bilibili Gaming contro i Psg Talon.