Worlds 2024, tocca alle big

Sorteggi, subito sfide al top

Conclusa la fase di Play-In, sono stati sorteggiati gli incontri del primo turno di svizzera. Un particolare formato, conosciuto già in altri titoli competitivi ma poco usato nello sport tradizionale, in cui dopo il primo turno le squadre sfidano quelle che hanno lo stesso punteggio in classifica tra vittorie e sconfitte. Per passare il turno sono necessarie tre vittorie, stesso numero di sconfitte per essere eliminati. La particolarità però è che le prime partite saranno tutte secche, un solo game: dal momento in cui una squadra si troverà a due vittorie o due sconfitte giocherà invece delle serie alla meglio delle tre. Come la fase Play-In, anche la fase di svizzera si giocherà a Berlino negli Lec Studio di Riot Games. Stessi studi in cui si sono svolti i sorteggi al termine dei quali l’unica squadra europea a sorridere sono probabilmente i G2 Esports che sono stati messi di fronte, dall’alto della loro appartenenza alla prima fascia, ai brasiliani Pain Gaming.

Le altre europee

I Fnatic, seconda forza del campionato europeo Lec, troveranno invece i coreani Dplus Kia: una squadra certamente non all’altezza del suo passato, vincitrice di un campionato mondiale nel 2020, ma ancora insidiosa. Ancora più proibitivo invece l’incontro per i Mad Lions, messi di fronte ai Bilibili Gaming campioni di Cina e tra le favoritissime per il titolo finale. Le altre favorite del torneo, Geng e Hanwha Life, giocheranno invece rispettivamente contro Weibo Gaming e Psg Talon. Chiudono i campioni in carica dei T1 che affronteranno i cinesi Top Esports nel tentativo di ripetere l’impresa dello scorso anno.