Mondiali League of Legends, a Londra arriva la finale

Il lungo percorso iniziato il 25 settembre sta per giungere finalmente a conclusione: il mondiale di League of Legends il 2 novembre incoronerà il suo nuovo campione. O vecchio, perché a Londra alla O2 Arena ci saranno anche i campioni in carica dei T1, autori di un percorso inaspettato, almeno guardando come avevano chiuso la stagione nel proprio campionato coreano. Fuori dai playoff, rischiano addirittura di non qualificarsi al mondiale, vincendo il decisivo game del Regional Qualifier all’ultimo respiro contro i rivali dei KT Rolster. E nessuno si sarebbe lamentato se i T1 non fossero stati presenti ai Worlds 2024. Faker, però, non era d’accordo.

Settima meraviglia

All’anagrafe Lee Sang-hyeok, per chi ancora non lo conoscesse Faker è il miglior giocatore nella storia di League of Legends che continua a segnare un record dopo l’altro. Vestendo sempre la maglia del team coreano T1, ha conquistato quattro titoli mondiali nell’arco di dodici anni, e si appresta ora a disputare la sua settima finale. “Worlds, no matter when or where, is our home ground”: “non importa quando o dove, il mondiale è casa nostra”, aveva sentenziato Faker a inizio mondiali. Parole che oggi, col senno di poi, certificano ancora una volta che la stagione dei T1 può andare in qualsiasi modo ma quando si parla di mondiali loro entrano in uno stato mistico in cui appaiono come giocatori totalmente diversi. E la conferma è arrivata nuovamente a questi mondiali 2024 di League of Legends in cui Faker torna in finale con i T1, con lo stesso identico roster, per il terzo anno consecutivo.

Ancora un record

Faker diventa così il primo giocatore a disputare una finale dei mondiali per tre anni consecutivi per due volte. Un’impresa che gli era riuscita già nel triennio 2015-2017, al termine della quale ottenne due vittorie e una sconfitta, sempre con la maglia dei T1 (all’epoca SK Telecom T1) ma con un roster che nel corso di quei tre anni si era modificato più volte. L’ultimo ostacolo per il quinto titolo mondiale di Faker e dei T1, dopo quello conquistato l’anno scorso, sono adesso i Bilibili Gaming, vittoriosi senza nemmeno troppe fatiche contro i Weibo nell’altro derby, questa volta cinese, contro i Weibo. Con un’altra interessante statistica: Faker non ha mai perso una serie Bo5 contro un team cinese ai playoff di un mondiale, un altro ennesimo record di una carriera senza precedenti.

Milioni di spettatori

A dimostrazione dell’apprezzamento di quanto visto finora a questo mondiale, la semifinale tutta coreana tra T1 e Geng è diventata la più seguita di sempre nella storia dei Worlds, attirando quasi 5 milioni di spettatori contemporanei nei suoi momenti di picco, secondo quanto registrato dal portale Esportscharts. Insieme le due semifinali hanno raggiunto le 20,6 milioni di ore viste con un incremento del 2,86% rispetto al 2023. Il salto più importante, in termini di numeriche, lo ha fatto la viewership media, salita di quasi il 40%. Per il 2 novembre, a Londra, si può anche pensare di superare i numeri della scorsa finale che registrò il record di evento esports più visto di sempre. Ricordando che in Italia sarà possibile seguire l’evento in diretta anche in numerosi cinema sparsi per tutto il territorio nazionale, a conferma di quanto sia ormai diventato un appuntamento competitivo imperdibile.