Finale mondiale di Lol, è nuovo record storico

Quasi 7 milioni di spettatori

La presenza per il terzo anno consecutivo di Faker e dei T1 in finale mondiale ha senza dubbio contribuito ad attirare l'attenzione degli appassionati di LoL. Per Faker si è trattato del quinto titolo mondiale, diventando il primo giocatore a vincere due titoli consecutivi per due volte (2015-2016 e 2023-2024) e il primo a disputare tre finali mondiali consecutive per due volte. Secondo i dati riportati dalla piattaforma Esports Charts, escludendo come sempre i numeri cinesi (non affidabili perché calcolati dalle piattaforme streaming di Pechino in modo differente), la finale dei mondiali di Londra ha toccato i 6,94 milioni di spettatori al suo picco massimo, sfiorando i 7 milioni, e diventando il secondo evento esports nella storia a superare i 6 milioni.

Una cerimonia d'apertura da record

La stessa cerimonia d'apertura dei Worlds 2024 ha registrato un nuovo record, arrivando fino a 4,2 milioni di spettatori di picco, superando il precedente registrato nel 2022 che aveva raggiunto i 3,3 milioni.