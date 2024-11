League of Legends, ecco le novità del 2025

La seconda stagione di Arcane (no spoiler) ha lasciato degli strascichi anche su League of Legends e su come cambierà il Moba di Riot Games nel 2025. Nel corso della presentazione in anteprima alla stampa, abbiamo avuto l’occasione di osservare i nuovi contenuti e chiedere più informazioni su come funzionerà la nuova stagione di Lol il prossimo anno.

Tre stagioni

A partire da gennaio 2025 League of Legends adotterà un nuovo sistema stagionale composta da tre stagioni, seguendo di fatto l’impostazione già annunciata per l’ecosistema competitivo in modo da allineare videogioco e esports. Ogni stagione durerà circa otto patch, quindi circa quattro mesi, e sarà incentrata su un tema specifico che seguirà i campioni provenienti dalle diverse regioni di Runeterra. Si partirà con l’invasione Noxiana e si proseguirà con altri temi tutti collegati allo stesso arco narrativo per l’intero anno.

Gli sviluppatori ci hanno spiegato che questa struttura, insieme al feedback dei giocatori, “influenzerà la maggior parte dei contenuti in arrivo nel 2025, come aggiornamenti al gameplay, modalità, minigiochi e campioni, che saranno adattati al tema di ciascuna stagione. Inoltre, ogni stagione includerà aspetti che rappresentano il tema scelto, oltre a un'ampia gamma di linee di aspetti non legati alla tematica in questione”. A tema Noxus sarà anche il filmato di apertura della stagione, di cui saranno protagonisti la regione e i suoi campioni.

Aggiornamento per Viktor

Protagonista della serie animata Arcane, Viktor sarà il primo campione del 2025 a ricevere un aggiornamento grafico e delle abilità più in linea con quanto visto con il suo corrispettivo su Netflix. “Durante la prima stagione di Arcane, Caitlyn ha ricevuto un aggiornamento grafico volto a rendere la sua rappresentazione su League of Legends più fedele a quella vista nella serie. Adesso, a seguito dell'uscita della seconda stagione di Arcane, sarà Viktor il beneficiario di un Aggiornamento delle abilità e migliorie grafiche (VGU), che arriverà domani sul PBE”. L'aggiornamento includerà nuove illustrazioni e una rivisitazione della storia del personaggio, avvicinandolo così alla versione che i fan hanno conosciuto nella serie.

Nuovo mostro in giungla

La Stagione Uno introdurrà Atakhan, il portatore di rovina, “un nuovo mostro della giungla epico attirato da morte e distruzione”. Atakhan apparirà una volta per partita dopo 20 minuti di gioco sul lato superiore o inferiore della mappa, a seconda di quale dei due ha visto la maggiore quantità di danni e di uccisioni entro il 14° minuto della partita. Qui vi spieghiamo meglio come funzionerà. Come conseguenza dell'aggiunta di Atakhan alla Landa degli evocatori, la comparsa del Messaggero della Landa e del Barone Nashor slitterà rispettivamente al 16° e al 25° minuto di gioco.

Come cambia il gameplay

La nuova stagione introdurrà anche nuove meccaniche di gioco, oggetti e rune, con l'obiettivo di aumentare la profondità strategica di ogni partita. Dei potenziamenti per gli stivali a tema Noxus saranno disponibili attraverso una nuova meccanica chiamata Prove di forza: seguite il link per la spiegazione completa. Gli oggetti pensati per i tank riceveranno dei ritocchi di entità minore e ne verrà aggiunto uno nuovo, la Maledizione della lettera insanguinata, che riduce la resistenza magica del bersaglio quando viene colpito ripetutamente con le abilità.

Delle nuove rune minori verranno introdotte per bilanciare alcune delle opzioni legate alla visione nel ramo Dominazione: Lume profondo, Sesto senso e Ricordi macabri. L'aggiornamento vedrà anche l'arrivo di Arcanista di Assioma, una nuova aggiunta al ramo Stregoneria che rende più potenti le abilità supreme.

Le Torri del nexus ora riappariranno dopo un certo periodo di tempo dalla loro distruzione per dare alle squadre sull'orlo della sconfitta una migliore possibilità di rimontare. Inoltre, dopo essere stato canalizzato, l'Incantesimo dell'evocatore Teletrasporto non farà istantaneamente apparire il campione a destinazione, ma lo si vedrà viaggiare per la mappa.

Nuova modalità

A gennaio sarà introdotta , una nuova modalità di gioco, Partita veloce, verrà introdotta in alcune regioni come potenziale sostituto della precedente Partita rapida. Come parte dell'aggiornamento, su League of Legends arriveranno delle modifiche al sistema di ricompense, con l'obiettivo di adattarlo alla nuova esperienza stagionale. Ogni stagione avrà un Pass battaglia attivo con un tracciato gratuito e uno a pagamento, con prezzi simili al Pass evento attualmente disponibile sui server live. Qui vi raccontiamo come funzionerà.

Azzeramento classificate

Il sistema delle classificate, inclusi il livello visibile e l'MMR, tornerà a un singolo, grande azzeramento a inizio anno, senza che ve ne siano altri nel corso delle stagioni. I giocatori avranno la possibilità di ottenere tre aspetti Vittoriosi nel corso dell'anno, uno per ogni stagione. Per sbloccare ciascun aspetto sarà necessario vincere 15 partite classificate durante la stagione in questione. In risposta al feedback ricevuto, infine, la funzionalità multigiocatore all'interno dello strumento di allenamento verrà testata sul PBE prossimamente, per consentire ai giocatori di fare pratica tra loro in un ambiente chiuso.

