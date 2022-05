Maniglie per flessioni: perché si usano, esercizi, quale acquistare

In questo articolo prendiamo in analisi le maniglie per flessioni, un accessorio utile sia per il principiante che per l'atleta avanzato. Vediamo come mai si utilizzano e prendiamo in esempio un classico esercizi che mette alla prova anche i più esperti. Infine vediamo quali maniglie per flessioni comprare se è la prima volta che ci si approccia a questo tipo di accessorio.

Maniglie per flessioni: perché utilizzarle

Le maniglie per le flessioni, o push up, sono in grado di aumentare l'intensità dell'allenamento, perché avendo un appoggio più alto rispetto al terreno, quando si scende si riesce a portarsi alla pari con le spalle, se non al di sotto delle maniglie, andando così ad aumentare il range di movimento dell'esercizio. Sono come le normali flessioni, ma con un supporto e una gamma di movimenti aggiuntivi. Permettono di eseguire flessioni più avanzate perché consentono di posizionare le mani più in alto rispetto al suolo. Le maniglie possono essere tenute in mano o appoggiate a terra, a seconda della sfida che si vuole affrontare durante l'allenamento o la routine di esercizi.

A cosa servono le maniglie per flessioni

Le maniglie per flessioni sono un ottimo accessorio per aumentare l'intensità degli allenamenti e per contribuire a rafforzare la parte superiore del corpo. La presa delle mani sulle maniglie consente di assumere una posizione neutra del polso che può ridurre lo stress di polsi e avambracci, consentendo di sollevare più peso in modo confortevole. Possono essere utilizzate in qualsiasi push-up, ma sono anche utili come primo approccio alle parallele. Infatti se non siete sicuri di acquistare delle parallele, per fare ad esempio esercizi di Calestenics, con le maniglie per flessioni potrete testare i primi V Sit.

V-Sit con le maniglie per flessioni

Il V-sit è un movimento di base della ginnastica eseguito su trave d'equilibrio, anelli o sbarre. L'esercizio può essere modificato per i livelli avanzati, ma per i principianti si consiglia la forma tradizionale. Consiste nel bilanciarsi in una posizione di verticale con le gambe tese davanti a sé ed i piedi paralleli, creando con il corpo una forma di V rovesciata (da cui il nome). Man mano che si riesce a mantenere il corpo completamente dritto e stabile, si può passare a posizioni più impegnative come la straddle sits, il front arm balances e la handstands. L'esercizio V-Sit è uno degli esercizi avanzati per il core.

Quali maniglie per flessioni acquistare

Per iniziare noi consigliamo uno dei migliori prodotti per rapporto qualità-prezzo secondo le recensioni Amazon. Questo prodotto è anche un Amazon Choice, il che segnala l'alto volume di acquisti e l'indice di gradimento. Stiamo parlando del RS Sport Parallele Calisthenics in legno, al momento in offerta al -13%.

Perchè lo consigliamo le parallele RS Sport:

Materiale : sono in 100% legno, resistenti e di facile presa

: sono in 100% legno, resistenti e di facile presa Affidabilità : sono realizzate a mano in collaborazione con atleti di alto livello

: sono realizzate a mano in collaborazione con atleti di alto livello Estetica : sono molto belle da vedere poiché interamente in legno

: sono molto belle da vedere poiché interamente in legno Prezzo. il costo è davvero irrisorio, ideale per chi vuole provare questo accessorio

Scopri ora le parallele RS Sport in offerta su Amazon