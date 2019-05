F1 Spagna, Hamilton: «Doppietta da ripetere anche in gara»

BARCELLONA - Lewis Hamilton pensa già alla gara: dopo la seconda miglior prestazione in qualifica, il britannico della Mercedes sa che il primo avversario da battere ce l’ha in casa, con Bottas che ha centrato la terza pole consecutiva. «Valtteri ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend - dice Lewis al termine delle qualifiche - Io non sono riuscito a mettere insieme il giro, gli ultimi due tentativi soprattutto nel Q3 non sono stati abbastanza forti, sono dovuto uscire prima per evitare il traffico e alla fine non sono riuscito a fare un lavoro abbastanza buono».

PRONTO AL BIS - Adesso Hamilton vuole un doppio colpo Mercedes anche in gara: «E' ottimo per il team aver fatto doppietta, cerchiamo di convertirla in doppietta anche in gara», ha aggiunto il campione del mondo.