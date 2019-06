Ferrari davanti in Canada: Vettel comanda a metà gara

MONTREAL - Sebastian Vettel comanda il Gp del Canada dopo 35 dei 70 giri in programma. Il pilota tedesco della Ferrari, scattato dalla pole position, precede la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha vissuto momenti di apprensione prima della partenza. La monoposto del britannico è stata smontata due volte, al mattino per un problema idraulico, e subito prima del via per un pedale "spugnoso". Vettel, dopo aver effettuato il primo pit-stop al 27esimo giro, comanda con 3'' di margine sul campione del mondo. Terzo Charles Leclerc: le due Ferrari e Hamilton hanno già effettuato la sosta.

Bene Verstappen, duello Ricciardo-Bottas

Quarto tempo per Max Verstappen, protagonista di un'ottima rimonta. Battaglia accesa per il quinto posto tra Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes è stato protagonista di una partenza da dimenticare, che lo ha visto immediatamente scalare dalla sesta alla settima posizione, ma ha poi recuperato.