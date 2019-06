Hamilton in pole in Francia: "Ho dato il massimo"

LE CASTELLET - "Sono davvero felice, ho tirato fuori il massimo dalla macchina". Parola di Lewis Hamilton, che ha centrato la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota della Mercedes sigla il nuovo record della pista in 1'28"319: "Non è una pista semplice questa ma noi siamo riusciti a essere veloci per tutto il weekend. Ci sono state alcune folate di vento nel terzo settore e tutto questo ti costringe a essere piuttosto dinamico nel tuo approccio al giro". Infine il campione del mondo ha concluso: "Sono felice perchè sono primo e abbiamo lavorato tantissimo per conquistare questo risultato".

Bottas insegue

"Hamilton ha fatto un giro ottimo, ma siamo stati molto vicini per tutto il weekend. E' una questione di dettagli, non sono riuscito a interpretare bene il vento, devo migliorare. Comunque è un ottimo risultato per il team e speriamo di trovare le stesse condizioni domani: per me sarà fondamentale la partenza, dovrò concentrarmi sul via", ha aggiunto Valtteri Bottas.