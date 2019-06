"Hamilton perfetto. Il titolo sarà suo"

MILANO - L’ex pilota brasiliano Emerson Fittipaldi, due volte campione del mondo di F1, si è concesso una giornata di svago e divertimento a Gardaland insieme alla moglie Rossana e ai due figli, Emerson Jr (12) e Vittoria (8). La famiglia non ha perso occasione per apprezzare le diverse attrazioni del Parco - dalle più rinfrescanti come Jungle Rapids e Colorado Boat alle più adrenaliniche come Mammut - e di ammirare le tematizzazioni di Gardaland, la cui stagione è quest’anno interamente dedicata alla magia. Fittipaldi ha commentato l’ultima gara di Formula Uno, con particolare focus sul successo di Hamilton: "E’ stata una vittoria annunciata - ha spiegato - perché è stato il più veloce nelle qualifiche ottenendo la pole position. La strategia di Mercedes è stata corretta e lo ha portato direttamente al primo posto sul podio. Ogni vittoria lo porta sempre più vicino a vincere il 6° campionato mondiale". L’ex pilota ha poi proseguito su Hamilton, ritenendolo il favorito a vincere il campionato: "La fortuna può cambiare, ma in base alle sue performance e alle prossime gare in programma Hamilton è il pilota ad oggi con maggiori chance di vittoria". Fittipaldi infine non ha perso occasione di elogiare il territorio italiano e soprattutto la zona di Brescia e Gardaland: "Veniamo con frequenza a Lonato, nel bresciano, perché qui ha sede uno dei più grandi circuiti al mondo di kart e ci sono le maggiori industrie legate a questo settore. Per Emerson junior che gareggiare in questo mondo è molto importante allenarsi e partecipare alle gare che si svolgono su questa pista. Di conseguenza non possiamo non venire a Gardaland: piace a tutta la famiglia e ci divertiamo un mondo a bordo delle tante attrazioni del Parco".