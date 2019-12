Tronchetti Provera: "Hamilton farebbe bene alla Ferrari"

ROMA - "Hamilton alla Ferrari? dovunque vada andrebbe bene, è un grandissimo pilota". Ai microfoni de "La politica nel pallone", su Gr Parlamento, Marco Trochetti Provera, amministratore delegato e vice-presidente di Pirelli, commenta le voci secondo le quali il pluricampione del mondo potrebbe approdare alla Rossa nel 2021. "Hamilton, farebbe bene anche in Ferrari, ma non bisogna dimenticare che Vettel e Leclerc sono due grandi piloti. È un cambiamento che non cambia molto, perché la Ferrari ha dimostrato di avere piloti fortissimi in molte gare" ha poi precisato. Sugli pneumatici Pirelli per il 2020, Tronchetti Provera assicura che "non ci saranno cambiamenti. Nei prossimi giorni i team ci diranno se vorranno utilizzare nuove mescole o decideranno di tenere quelle del 2019 per evitare cambiamenti nell'aerodinamica".

Hamilton vs Rossi





Poi Tronchetti Provera si è pronunciato sullo show, che offriranno Valentino Rossi e Lewis Hamilton a Valencia, quando oggi scambieranno i loro mezzi preferiti. "Speriamo di non vedere scene estreme", osserva. "Loro sono due fenomeni, due grandissimi - dice -, spero che non tirino troppo, i mezzi sono diversi e se lo spirito che useranno oggi è lo stesso di sempre c'è il rischio di vedere scene estreme".