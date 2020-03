F1, Tronchetti: "Anno di transizione, Ferrari può competere con Mercedes"

ROMA - "Ci sono molti problemi ed incertezze, come qualunque altro evento è condizionato dall'evoluzione del coronavirus. Se ci sarà un rallentamento del fenomeno ed esce qualche rimedio, potremo ritrovarci dinanzi ad una situazione più positiva". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli, intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento. "La Ferrari ha tutto per essere competitiva ed essere davanti con Hamilton, questa è una stagione di transizione. Il vero cambiamento ci sarà nella prossima. Ma oggi per qualunque giudizio è presto", ha aggiunto. "Resteranno i tre colori degli pneumatici. I team avranno una difficoltà oggettiva, perchè dovranno gestire la stagione e preparare la macchina nuova. Sarà un campionato di transizione", ha concluso.