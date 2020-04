F1, Wolff (Mercedes): "Nessun problema con Hamilton"

VIENNA - "Voci assolutamente infondate. Con Lewis siamo più legati che mai e parliamo del nostro futuro ogni giorno". Toto Wolff, intervistato dal quotidiano austriaco "Osterreich", ha chiarito come tra lui ed Hamilton non ci sia alcun tipo di contrasto.

Nessun cambiamento a breve termine

Il direttore esecutivo del team tedesco ha usato l'ironia per chi lo vorrebbe lontano dalla scuderia campione del mondo: "Nella gran parte delle storie che leggo, la gente fa uno più uno ma il risultato è tre. Il mio contratto scade fino al 2020 e stiamo ancora discutendo di quello che vogliamo fare insieme. Tutto questo è stato messo in secondo piano dal Coronavirus. Sono al mio ottavo anno in Mercedes, amo questo sport e questo team ma in qualche modo sono rimasto sorpreso dai cambiamenti che ci sono stati nell'arco dell'inverno e dal comportamento di alcune persone e questo ovviamente conterà su cosa deciderò di fare nel 2020 e oltre. Ma sono e resterò a capo del team Mercedes e niente cambierà nel breve termine".

Il manager austriaco, infine, ammette che la chiusura degli stabilimenti Mercedes sarà prolungata di altre tre settimane anziché due, anche perché attualmente i macchinari vengono impiegati per la produzione di dispositivi respiratori per far fronte all'emergenza coronavirus.