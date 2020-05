F1, Rosberg: "Tornare in pista sarà difficile per i piloti"

BERLINO - Lewis Hamilton deve "continuare ad allenarsi a livello cognitivo. Non sono sicuro che capisca come il corpo si deteriora in cinque mesi, in termini di sensibilità e capacità di guida". L'ex campione di F1 Nico Rosberg ha messo in dubbio che il suo ex rivale in Mercedes capisca quanto la mancanza delle corse quest'anno influenzerà le sue capacità mentali come pilota. Le prime 10 gare della stagione sono state posticipate o cancellate: la Formula 1 spera di ripartire senza spettatori in Austria il 5 luglio. Il campione del mondo Hamilton si è allenato intensamente dopo i test pre-stagionali, ma Rosberg, che si è ritirato dopo aver battuto il suo compagno di squadra in Mercedes per il titolo nel 2016, pensa che anche la mente sia importante.

Ritorno alle corse difficile

L'ex pilota tedesco pensa che un eventuale ritorno alle corse sarà difficile per tutti i piloti. "Con i piloti vedo due sfide. In primo luogo, i muscoli e soprattutto i muscoli del collo. È impossibile allenarli in palestra", ha detto Rosberg. "Quello che è ancora più complicato è che stanno dimenticando la concentrazione necessaria per guidare".