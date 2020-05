Hulkenberg, voglia Formula 1: "Il mio obiettivo è tornare in pista"

ROMA - "Voglio tornare in Formula 1, ma momentaneamente è davvero difficile decidere il da farsi". Non ha dubbi, Nico Hulkenberg che, in un'intervista alla CNN, ha dichiarato il suo obiettivo principale. "Sono molti - continua l'ex pilota della Renault (fino allo scorso anno) che è stato sostituito da Esteban Ocon - i fattori che influiscono la realizzazione di ciò. Sono in contatto con varie persone. È ancora un po’ presto, ma se si presenterà l’occasione, la coglierò sicuramente. Deve presentarsi una buona opportunità, qualcosa che mi sproni e mi faccia sentire davvero vivo. Se così fosse, lotterò per questo". Hulkenberg conclude: "Non pretendo la monoposto migliore per vincere il Mondiale. Vorrei qualcosa con cui poter lavorare, che mi permette di classificarmi sempre nella top ten. Questo mondo mi manca. Mi manca lavorare con la squadra, con i ragazzi, battere gli altri in pista. Mi manca respirare quell’aria di competitività che caratterizza il weekend, a volte più delle altre volte. È divertente e mi manca davvero molto".