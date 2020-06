"Schumacher sarà operato con le cellule staminali: i medici hanno un obiettivo"

Dal 2013, anno dell'incidente con gli sci sulla pista di Meribel, sulle Alpi francesi, Michael Schumacher non è più lo stesso. Ancora oggi le sue condizioni cliniche vengono tenute segrete e lontane dalle telecamere nel rispetto della privacy della famiglia del sette volte campione del mondo in Formula 1 con Ferrari e Benetton. Ma, secondo il quotidiano francese Le Dauphine, il tedesco "nei prossimi giorni" subirà un'operazione con cellule staminali per rigenerare il suo sistema nervoso.

"Ecco come sta Michael Schumacher: tutto quello che sappiamo"

Felipe Massa: "So come sta Schumacher, è in una situazione complicata"

"Schumacher subirà un'operazione"

Anche se le tecniche e la procedura dell'operazione sono sconosciute, si pensa che l'intervento possa eseguirsi così: verranno trasferite le cellule staminali dal cuore o dal midollo osseo al cervello di Michael. Ad occuparsene dovrebbe esssere il dott. Menasche, noto come "pioniere nella chirurgia delle cellule staminali". Lo scorso settembre Schumacher è stato sottoposto alla sua prima terapia con cellule staminali a Parigi. Di questa nuova non si conoscono con esattezza i risultati, l'obiettivo è quello di rigenerare il sistema nervoso: avrà un effetto antinfiammatorio che probabilmente avrà un impatto sul cervello. Nella speranza che Schumi possa riprendersi.