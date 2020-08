Berger: "Fossi in Vettel direi addio alla F1"

ROMA - Il weekend di Spa ormai è alle porte e potrebbe essere decisivo per definire il futuro di Sebastian Vettel. Il quattro volte iridato ha ufficializzato l'intenzione di non preseguire il proprio rapporto con la Ferrari e per Gerhard Berger l'unica via da praticare a fine stagione è il ritiro dalla Formula 1. Infatti l’austriaco, che ha seguito da vicino la crescita del pilota tedesco quando era in Toro Rosso, pensa che la soluzione dell’addio sia la migliore visto che al momento non può ambire a nessun sedile prestigioso che gli permetta di lottare per vittorie e mondiali. "A meno di situazioni al momento difficili da prevedere Vettel non troverà spazio in Red Bull né in Mercedes. Con quattro campionati del mondo in bacheca, una famiglia e una bella somma di denaro già accumulata direi arrivederci alla F1", ha dichiarato Berger in un'intervista rilasciata a Sky Deutschland. L’attuale capo del DTM ha inoltre voluto prendere le difese di Vettel: "Se un pilota della Ferrari è in partenza e ha le valigie in mano mentre l’altro è il futuro del team, è molto facile attaccare quello più debole e ormai irrilevante in ottica futura".