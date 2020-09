Gp Toscana, Leclerc quinto in qualifica! Hamilton in pole, Vettel 14°

SCARPERIA - Charles Leclerc fortunato e audace, ottima quinta posizione in griglia di partenza per il pilota della Ferrari che sfrutta anche una bandiera gialla che non consente ai diretti avversari di migliorarsi. Intanto, Lewis Hamilton conquista la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Toscana di Formula 1. Sull'inedito tracciato del Mugello è il britannico sei volte campione del mondo a far registrare il tempo più veloce in Q3, tenendo alle spalle Valtteri Bottas che scatterà in prima fila al suo fianco. In seconda fila troviamo invece le due Red Bull con Max Verstappen davanti ad Alexander Albon. Sebastian Vettel continua ad arrancare: il tedesco viene eliminato in Q2 a causa di un errore nell'ultimo giro lanciato e partirà dalla quattordicesima posizione.

© Getty Images

I risultati delle qualifiche

Sebastian Vettel esce già in Q2 e continua a deludere. E' ufficiale da pochi giorni il suo approdo in Aston Martin, ma l'attuale Racing Point continua a far meglio rispetto al pilota della Ferrari, che scatterà quattordicesimo in gara. Un po' di fortuna, invece, per Charles Leclerc. Grazie all'incidente di Esteban Ocon in Q3, i rivali diretti devono alzare il piede e non riescono a migliorarsi: in questo modo la Rossa oggi in versione extra scura è quinta e non viene scavalcata da nessuno. Sergio Perez, Lance Stroll (i due si scambieranno la posizione in griglia considerando la penalizzazione inflitta al messicano), Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ed Esteban Ocon chiudono la top-10 dopo le qualifiche.