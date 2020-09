F1, Hamilton: "Sono umano, non sempre faccio le cose giuste"

ROMA - Dopo l'accusa rivolta ai commissari di gara dopo aver ricevuto due penalità per l'irregolarità commessa durante la partenza nel GP di Russia, Lewis Hamilton è tornato sui suoi passi. Il pilota britannico attraverso i suoi canali social ha voluto precisare le accuse di complotto nei suoi confronti ("Stanno cercando di fermarmi" ndr): "Non sempre faccio le cose giuste di fronte alle avversità - spiega il sei volte campione del mondo -, non sempre reagisco come vorreste quando ci sono delle tensioni ma sono semplicemente umano e dopo tutto, metto passione in quello che faccio. Imparo e cresco ogni giorno, imparerò dalle lezioni e continuerò a lottare per il passo successivo. Grazie a tutti quelli che mi supportano e che sono lì a lottare con me. Ci rialziamo ancora".

