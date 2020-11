F1 Mercedes, Wolff: “Con il team tutto chiaro: basta mettere nero su bianco”

BERLINO – “La situazione con la Mercedes è chiara: dobbiamo solo mettere nero su bianco”. Toto Wolff, team principal della scuderia campione del mondo, ammette che sono state poste le basi per il rinnovo con la scuderia tedesca.

Strada ancora lunga

Il futuro del manager austriaco è stato oggetto di molte speculazioni negli ultimi mesi, visto il contratto in scadenza a fine della stagione. Wolff sta anche valutando un nuovo ruolo all’interno della Stelle d’Argento ma, per ora, rimane focalizzato sull’aspetto sportivo: “Mi sto concentrando sul portare a casa questi titoli” le parole del team principal riportate dal sito specializzato Crash.net. “Dopo che il mondiale piloti sarà deciso, ci sarà molto tempo per parlare prima dell’inizio della nuova stagione”.

Non è solo il futuro di Wolff a non essere chiaro: anche Lewis Hamilton non ha dato garanzie per il prossimo anno ma il boss della Mercedes appare tranquillo in proposito: “Mi sembra di essere un po’ come negli Anni 70 con Niki Lauda che un giorno si è svegliato dicendo che non si divertiva più. Potrebbe accadere ma ritengo che tutta la squadra, Lewis e il sottoscritto vogliano continuare questo viaggio perché non è ancora terminato” ha concluso Wolff.