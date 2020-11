F1, Gp Turchia: gara in diretta alle ore 11:10

ISTANBUL - Sarà una gara del Gran Premio di Turchia di Formula 1 assolutamente emozionante quella che va in scena domenica sul circuito di Istanbul, anche in virtù delle particolari condizioni dell'asfalto che hanno sparigliato le carte in qualifica. Stroll a sorpresa dalla pole, Verstappen in prima fila. Male le Mercedes, ma Hamilton va a caccia dei punti necessari per laurearsi campione del mondo per la settima volta in carriera: gli serve non fare più di sette punti in meno rispetto a Bottas, l'unico ancora in corsa. Anche la Ferrari in difficoltà e fuori dai primi dieci.

© Getty Images

La gara in diretta tv

Il GP di Turchia, quattordicesima gara del Mondiale 2020 di F1, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), differita in chiaro su TV8: si parte alle ore 11.10 di domenica 15 novembre, orario insolito per via del diverso fuso orario.