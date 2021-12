F1, Hamilton alza il cappello: "Complimenti a Max, noi abbiamo dato tutto"

ABU DHABI - Lewis Hamilton cede la propria egemonia in Formula 1. Il britannico è costretto ad abdicare dopo l'ultima gara di Abu Dhabi che ha incoronato Max Verstappen per la prima volta campione del mondo: “Congratulazioni a Max e al suo team - ammette a caldo -. Noi abbiamo fatto un lavoro fantastico quest’anno. Il mio team e tutti in fabbrica e tutte le persone che sono venute qui in pista hanno lavorato in maniera incredibile per tutto l’anno. La stagione è stata tra le più difficili, ma sono fiero e grato di aver intrapreso questo viaggio insieme a loro. Abbiamo dato tutto, in quest’ultima parte della stagione in particolare. Non abbiamo mai mollato e voglio ringraziare tutti loro per il supporto. Mi sono sentito alla grande in macchina negli ultimi due-tre mesi, in particolare alla fine della stagione".