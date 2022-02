F1, cambia procedura rientro safety car

Cosa cambia

La sfumatura può sembrare minima, ma la differenza è in realtà sostanziale. In pratica, la Safety Car rientrerà ai box senza dover aspettare che l'ultima vettura doppiata abbia superato il leader della corsa, come invece avveniva fino ad adesso. I tempi di ripartenza della gara, quindi, dovrebbero ridursi notevolmente. Questo cambiamento, quindi, di fatto non va a intervenire direttamente sull'articolo violato da Michael Masi, che nella gara in questione aveva fatto passare solo i piloti doppiati che si trovavano tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma si tratta comunque di una novità importante. E potrebbe non essere l'ultima, visto che, in vista del via al mondiale il prossimo, sono attese ulteriori possibili cambiamenti, che dovranno essere prima valutati dalla Commissione.