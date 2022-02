F1, Wolff frena Andretti: "Dieci scuderie bastano"

ROMA - “Dieci squadre sono sufficienti. Così diluiscono solo i proventi". È questo l'inciso di Toto Wolff , team principal e CEO della scuderia Mercedes-AMG Petronas al sito tedesco "Auto Motor und Sport". Il manager austriaco ha così risposto all'ipotesi dei un ingresso in Formula 1 di Michael Andretti, ex pilota italo-americano, che sarebbe interessato a portare un suo team nel paddock. Un "no" secco questo di Wolff, che fa da contraltare allo scenario ipotizzato da Zak Brown, CEO della McLaren , il quale sarebbe invece disposto a dividere la torta con altre 11 squadre.

L'apertura di Wolff

La bocciatura di Toto Wolff non riguarda la dinastia Andretti in sé, ma ogni team che voglia entrare in Formula 1 affidando la propria power unit ad aziende esterne. Nelle sue parole però la porta resta socchiusa per una scuderia che potrebbe invece provvedere da sé per il motore: "Penso che se volesse entrare un costruttore, allora si dovrebbe certamente intavolare il discorso. Ma nessun candidato credibile ha ancora bussato". Nei mesi scorsi si era infatti parlato dell'ipotesi dell'ingresso da parte del gruppo Volkswagen, scenario che però - ad oggi - sembra lontano dal concretizzarsi.