F1, Hamilton: "Serve imparzialità dei commissari. Nuove regole? Non ho paura"

ROMA - " Nuovo regolamento? No n ho paura di non avere una macchina non competitiva . Abbiamo vinto otto mondiali di fila, perché dovrei sentirmi così? La mia squadra non commette erorri. Ovviamente c'è sempre il rischio, ma noi non commettiamo errori. Abbiamo fiducia nell'azienda. Cresceremo e faremo un grande lavoro di sviluppo". Queste le parole di Lewis Hamilton dopo la prima giornata di test della Formula 1 a Barcellona . Il pilota britannico, sceso in pista a Montmelò nel pomeriggio, ha mostrato piena fiducia nella Mercedes W13 , con cui ha chiuso al quinto posto il day-1 dietro al compagno di squadra George Russell. Hamilton è anche tornato sulle polemiche riguardo alle decisioni della direzione di gara: " Chiedo imparzialità totale dei commissari, non come in passato quando avevano amicizie con alcuni piloti ".

Il ritorno in pista

A metà giornata, quando ancora non era sceso in pista, Hamilton aveva espresso le prime sensazioni sul ritorno nel paddock: "Mi sento più leggero che mai. Certo, ci sono tanti modi diversi in cui puoi concentrarti di nuovo e direi che questa pausa invernale è stata una delle migliori che abbia mai vissuto. Si trattava di essere presenti nel momento. So che a volte nella vita diventiamo così concentrati e bloccati in certe cose come il lavoro che ci dimentichiamo di dedicarci a noi stessi. Quindi è stato un grande momento, molto galvanizzante. È stato il periodo migliore che abbia mai avuto con la mia famiglia. Questa sarà una delle stagioni più eccitanti e interessanti che io abbia mai intrapreso. Sarà interessante vedere il livello di tutti e a che punto siamo nella prima gara. Ho visto i design della nostra auto per diversi mesi, ma ora per vedere l'auto di tutti là fuori, stai cercando di dare un'occhiata da vicino per vedere cosa c'è di diverso, se c'è qualcosa, perché alcuni team hanno scelto un determinato percorso in termini di design. Quindi penso che sia l'anno più eccitante e, ancora una volta, non hai assolutamente idea di dove ti trovi".