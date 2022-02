F1, via la bandiera russa dalla Haas VF-22: scompare anche lo sponsor Uralkali

ROMA - Tra le vetture che stanno sfrecciando sul circuito di Barcellona per l'ultimo giorno di test, una in particolare ha attirato l'attenzione. La Haas VF-22 non presenta più, infatti, né la bandiera della Russia, né il suo sponsor principale: Uralkali. Il colosso chimico russo, di proprietà di Dmitry Mazepin - padre del pilota Haas Nikita Mazepin - ha infatti preferito rimuovere il suo logo e lo stendardo russo dalla livrea della Haas dopo i recenti sviluppi in Ucraina. La decisione di presentare in griglia una VF-22 completamente bianca non va però a modificare il programma della Haas in questo utlimo giorno di test a Montmelò.