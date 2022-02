F1, Steiner: "Fittipaldi è la prima scelta senza Mazepin"

ROMA - Nikita Mazepin potrebbe non correre il Mondiale 2022 di Formula 1 per via degli scontri che si stanno verificando in Ucraina. Il team Haas nella terza giornata dei test a Barcellona ha rimosso il suo sponsor principale, il russo Uralkali, azienda mineraria leader nell'esportazione di potassio. Ma le sanzioni verso la Russia con un'eventuale esclusione del pilota di Mosca potrebbe non essere utopia: "Se Nikita non potesse guidare, per una o l’altra ragione, la prima scelta ricadrebbe su Pietro Fittipaldi. Ovviamente lui è con noi per qualche anno, ma vedremo più avanti cosa fare”, ha commentato Gunther Steiner.