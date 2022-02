F1, Norris sui test: "Qualche problema c'è stato, ma è un buon inizio"

ROMA - Lando Norris sorride dopo i test di Barcellona. Il britannico della McLaren aveva fatto segnare il miglior tempo nella giornata inaugurale dei test di Montmelò, proseguendo i restanti due giorni senza concentrarsi troppo sul cronometro: “È stata una buona settimana e un buon inizio d’anno, molte cose sono andate bene. Naturalmente, ci sono stati un paio di problemi qua e là, ma abbiamo superato molti dei nostri programmi di test ed abbiamo capito meglio la macchina. Come pilota, sono stato in grado di sentirmia mio agio con l’auto in modo piacevole e veloce", ha dichiarato.