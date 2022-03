F1: niente piloti russi in Inghilterra, Mazepin salta Silverstone

ROMA - L'Inghilterra ha deciso, in seguito di vietare ai piloti provenienti da Russia e Bielorussia di correre sulle proprie piste. La decisione, arrivata a poche ore da quella della FIA, è in direzione diversa rispetto a quella della federazione mondiale, la quale permetterà a tutti i piloti di correre, seppur senza bandiere dei due paesi incriminati. Tra questi c'è anche Nikita Mazepin, che quindi non potrà prendere parte al Gran Premio di Silverstone in programma in estate nel Mondiale di Formula 1. La stessa decisione è stata adottata dalla Finlandia.