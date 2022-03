F1: interrotto il contratto con il promotore del Gp di Russia

ROMA - Dopo la cancellazione del Gran Premio per il 2022, arriva un altro annuncio riguardante i rapporti tra la Russia e la Formula 1, che ha interrotto il suo contratto con il comitato promotore del Gp di Sochi. La decisione arriva dopo l'aggressione militare della Russia ai danni dell'Ucraina, che ha rivolto un appello alla FIA per colpire duramente piloti, team e federazioni russe e bielorusse. Con questo ulteriore passo in avanti, non solo si ribadisce l'annullamento della tappa a Sochi nel 2022, ma avanza anche l'ipotesi di un'esclusione della Russia anche dai prossimi calendari.