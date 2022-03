F1, Marko: "Contratto dimostra quanto ci teniamo a Verstappen"

ROMA - La notizia più importante della giornata di ieri è stato il rinnovo di Max Verstappen, che si lega fino al 2028 alla Red Bull . Il comunicato ufficiale della scuderia di Milton Keynes non rivela le cifre dell'accordo, che - però - secondo le ultime indiscrezioni frutterebbe al campione del mondo circa 40 milioni di dollari per cinque anni . Per commentare questo nuovo sodalizio è intervenuto a "Sport1" Helmut Marko, consulente della Red Bull e primo a scommettere su Verstappen: "Non voglio soffermarmi sulle cifre. Dirò solo che entrambi le parti possono dirsi soddisfatte. La durata e l'entità del contratto dimostrano quanto ci teniamo a Verstappen ".

Il 2022 di Verstappen

I 180 milioni di euro che andranno nelle tasche di Verstappen sono una diretta conseguenza del titolo mondiale strappato l'anno scorso a Lewis Hamilton. Un riconoscimento che la Red Bull ha voluto assegnare all'olandese, che quest'anno invece il titolo dovrà difenderlo. La prossima Formula 1 sarà un campionato pieno di incognite regolamentari e i test di Barcellona non possono essere considerati come indicativi. Per scoprire le vere forze in pista nel 2022 si dovrà infatti attendere il Gran Premio del Bahrain, in programma dal 18 al 20 marzo prossimo.