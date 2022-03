F1, Verstappen: "Sentire Hamilton dopo Abu Dhabi? Non c'era motivo"

ROMA - Max Verstappen e Lewis Hamilton non si sono più sentiti dall'ultimo Gran Premio del 2021 in quel di Abu Dhabi. L'occasione ci sarà sicuramente nel primo weekend di gara del nuovo Mondiale, ma l'olandese non vede la necessità di sentirlo, anche telefonicamente: “Non c’era motivo di mandarsi alcun messaggio - conferma -. Va bene così, siamo entrambi piloti, non vediamo l’ora di correre di nuovo in pista. Da parte mia, mi godo la vittoria. Forse non capiterà mai più di vincere un titolo, nessuno lo sa. È per questo che bisogna goderselo. Certo, ora il bisogno quasi disperato di vincere è venuto meno. Ma non vuol dire che sia meno motivato. Anzi, sono più rilassato e voglio riuscirci di nuovo, anche perchénelle mie prime sei stagioni di Formula 1 non ho mai avuto una macchina da titolo, e appena l’ho avuta ho vinto“.