F1. Uralkali contro Haas: "Chiederemo i danni"

ROMA - "La Uralkali intende tutelare i propri interessi in sede legale e richiede una compensazione per i danni, nonché il rimborso dei significativi importi che Uralkali aveva pagato per la stagione di Formula 1 2022". Così in un comunicato quello che ormai è l'ex sponsor della scuderia Haas annuncia l'intenzione di chiedere il rimborso alla Haas. La società mineraria russa Uralkali passa così al contrattacco e promette di portare in tribunale Gene Haas, proprietario del team statunitense. La compagnia di Dmitry Mazepin, padre di Nikita Pazepin - anche lui tagliato fuori dalla Haas -, considera inoltre "irragionevole la decisione della scuderia", invocando il principio secondo cui "lo sport debba essere sempre libero dalla politica e dalle pressioni di fattori esterni".