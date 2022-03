F1, Ricciardo positivo al Covid-19: salterà anche il day-3 dei test in Bahrain

ROMA - Piove sul bagnato per la McLaren , che oltre ai vari problemi tecnici che sta riscontrando in questi giorni in Bahrain , deve fare i conti con un’altra brutta notizia. Daniel Ricciardo è infatti risultato al Covid-19. Il pilota australiano aveva già saltato le prime due giornate di test a Sakhir a causa di problemi fisici non meglio specificati, ma solamente ora il tampone a cui si è sottoposto ha dato esito positivo. A renderlo noto è stata proprio la sua scuderia, attraverso un comunicato. “Dopo essersi sentito male da mercoledì in Bahrain, Daniel Ricciardo ha effettuato un test PCR ed è risultato positivo al Covid-19. Daniel resterà in isolamento, in conformità con i protocolli locali” si legge.

Le parole di Ricciardo

Sarà dunque ancora Lando Norris a scendere in pista in occasione della terza giornata di test F1 in Bahrain. Guardando il lato positivo della situazione, Ricciardo dovrebbe guarire in tempo per il GP di Sakhir, che inaugurerà la nuova stagione di Formula 1 nel weekend del 18-20 marzo. E’ stato lo stesso pilota a sdrammatizzare su Twitter, scrivendo: “Meglio questa settimana che la prossima. E’ un peccato aver perso i test, ma sto iniziando a sentirmi meglio”. Ovviamente iniziare la stagione con appena una giornata e mezza di test alle spalle, in quel di Barcellona circa un mese fa, non è l’ideale; tuttavia, un pilota esperto e talentuoso come Ricciardo sicuramente saprà cavarsela.