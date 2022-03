F1, Steiner ammette: "Non ho chiamato Mazepin per licenziarlo"

ROMA - La crisi internazionale che ha investito l'Ucraina ha fatto sì che in Formula 1 si iniziasse a riflettere sulla compatibilità o meno della presenza di Nikita Mazepin in pit-lane. Se però inizialmente la FIA aveva assicurato al pilota russo la partecipazione al Mondiale, dichiarandosi neutrale e allineandosi alla linea della Federazione che condanna ufficialmente l'invasione della Russia, la Haas è subito passata alle maniere forti. Il licenziamento di Mazepin è stato fulmineo e Günther Steiner, team principal della Haas, rivela ai tedeschi di "RTL": "L’ho fatto solo scrivendogli, non ho parlato con lui, ma andavano tratte le conclusioni".