F1, Ben Sulayem spiega: “Rimosso Micheal Masi per proteggerlo dallo stress”

ROMA - Tra le (tante) novità della nuova stagione di F1 che prenderà il via in Bahrain spicca l’assenza di Michael Masi. Il nuovo presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha infatti deciso di sollevarlo dall’incarico di Direttore di Gara. Al suo posto Niels Wittich ed Eduardo Freitas, che si alterneranno. Una decisione legata anche al resoconto finale sulle indagini riguardanti il finale dello scorso Gp di Abu Dhabi, che ha deciso l'ultimo Mondiale. Nel comunicato si legge come Masi abbia commesso un errore in buona fede, ma che ciò non renda il Gran Premio non valido.