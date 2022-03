Formula 1, al via l'accordo con MSC Crociere

Con 23 gran premi sparsi in 21 Paesi e quattro continenti, la Formula 1 è uno degli sport più globali di sempre . Una vocazione che si sposa idealmente con quella di MSC Crociere, da quest'anno nuovo partner ufficiale della F1 . MSC, che è al momento uno dei più grandi e importanti brand crocieristici del mondo, trasporta ogni giorno passeggeri di innumerevoli nazionalità e può contare su scali in oltre 100 Paesi . Una lista, quella dei porti toccati dalle navi MSC, in continuo allungamento, anche grazie alla Formula 1.

Domenicali promuove la nuova F1: "Un'intensità così non si vedeva da tempo"

F1 e MSC Crociere, divertimento e servizi

Grazie alle sue attività sparse per tutto il mondo, MSC Crociere ospita passeggeri di 185 nazionalità, coprendo itinerari che vanno a lambire i porti di oltre 100 Paesi. Con la nuova partnership con Formula 1, tali itinerari verranno ampliati ulteriormente, per far coincidere gli scali con i gran premi e permettere ai passeggeri delle navi MSC di seguire dal vivo le tappe del Mondiale 2022. Coniugando così le emozioni della massima serie del motorsport a quelle di una crociera. Senza rinunciare alla sostenibilità ambientale, tema perseguito sia dalla Formula 1 che da MSC Crociere.

“Siamo entusiasti di accogliere MSC Crociere come nuovo Global Partner della Formula 1 - ha spiegato Stefano Domenicali, CEO della F1 - Questa è una partnership perfetta per entrambi focalizzata sulla possibilità di offrire ai nostri fan e clienti la migliore esperienza a livello globale combinando divertimento, lusso e servizi. Entrambi siamo impegnati nella ricerca di soluzioni sostenibili, le intuizioni e l’esperienza di MSC sono perfettamente complementari alla nostra offerta globale e ci permetteranno di continuare a rilanciare il nostro brand” ha concluso Domenicali. "C'è una forte ambizione condivisa tra noi e F1 poiché entrambi siamo impegnati a investire nella ricerca per accelerare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di ultima generazione per costruire un futuro sostenibile. Stiamo entrambi lavorando per continuare a migliorare le prestazioni ambientali con una visione chiara: costruire un'eredità duratura per le future generazioni” ha aggiunto Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere.