F1, paura a Jeddah: attacco terroristico vicino al circuito

ROMA - Una forte esplosione, poi una grande colonna di fumo nero a Jeddah. All'inizio della prima sessione di prove libere della Formula 1 del Gran Premio dell'Arabia Saudita, un missile è caduto su una struttura della Aramco, compagnia saudita di bandiera per gli idrocarburi che il 20 marzo era stata attaccata ipotizzando addirittura la possibilità di non far correre la F1 in Arabia. Alcuni video, diffusi sui social, mostrano gli effetti di questo attacco, dietro cui si celerebbe l'operato di un gruppo estremista dello Yemen, il battaglione Huthi, che ama definirsi "Gioventù Credente".