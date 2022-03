F1, Briatore: "La Ferrari può vincere il Mondiale"

ROMA - "Se la Ferrari può vincere il Mondiale? Intanto ha una vettura competitiva e lo sarà per tutto l'anno. Poi per il titolo può succedere qualsiasi cosa. L'importante è che la macchina funzioni. Fino alla fine se la giocano e speriamo riescano a vincerlo. Dipende molto dai piloti e dalle strategie. Ma la Red Bull anche quest'anno è molto competitiva". Flavio Briatore ha fiducia nella Ferrari, partita alla grande nel Mondiale 2022 di Formula 1 tra i test pre stagionali e le prime due gare. Dopo aver conquistato le prime due posizioni in Bahrain, la Rossa si è presa il secondo e il terzo posto in Arabia Saudita, con principale protagonista Charles Leclerc: "Se fossi a capo di un team chi sceglierei tra Leclerc e Verstappen? L'olandese, è il pilota migliore in F1, lo abbiamo visto l'anno scorso - ha aggiunto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento -. Nelle qualifiche in Bahrein ha fatto un errore di due decimi se non c'era anche lui. Ha più esperienza, ha lottato per un mondiale ed è il campione. Comunque se avessi i soldi, li prenderei entrambi".