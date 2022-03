F1, Horner: "Bisogna ripensare il DRS. Leclerc e Verstappen come il gatto col topo"

ROMA - " Il DRS è potentissimo, sembra il gioco del gatto con il topo . Nei prossimi anni forse si dovrebbe ripensare a come viene rilevato il DRS , bisogna evitare di trovarsi in situazioni simili". Così Christian Horner , ai microfoni del sito uffiicale della Formula 1 , ha parlato del DRS e delle sue conseguenze sulla gara in Arabia Saudita vinta dal 'suo' Max Verstappen su Charles Leclerc , e che ha visto l'ala mobile protagonista degli ultimi giri, con sorpassi a ripetizione e l'olandese vincitore nel finale.

Sulla gara di Verstappen

Horner ha anche parlato della gara disputata da Verstappen, che ha conquistato il massimo punteggio dopo la delusione della prima domenica in Bahrain: "La gara di Max è stata molto matura. Ha gestito al meglio le gomme per aver qualcosa in più al termine della corsa. La strategia è stata protagonista quando entrambi hanno bloccato le ruote in curva 27. Max ha capito come gestire la situazione ed è riuscito a tenere a bada Charles".