F1, Mick Schumacher: "A Jeddah non volevo uscire dalla vettura"

ROMA - Lo schianto, la sua Haas distrutta contro le barriere e Mick Schumacher che non esce dall'abitacolo. L'incidente che ha visto portagonista il giovane figlio d'arte ha causato momenti di forte apprensione a Jeddah, fermando le qualifiche del GP dell'Arabia Saudita in Formula 1. Attimi che hanno fatto pensare al peggio e che l'alfiere della Haas spiega così a Sky Deutschland: "All'inizio non volevo uscire. Sapevo che stavano arrivando altre auto dietro di me e di conseguenza, ho solo controllato per vedere se era tutto a posto. Probabilmente si era tagliato qualcosa. Io volevo per davvero avvisare che stavo bene", le sue parole.