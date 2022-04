F1, Gp Australia: orari e programmazione tv

ROMA - Scatta nel fine settimana il Gran Premio d'Australia , terza tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Dopo il trionfo di Max Vestrappen a Jeddah , la Ferrari arriva a Melbourne per dare un seguito al doppio podio nella seconda gara della stagione e per confermare la leadership in entrambi i mondiali. La Red Bull va a caccia di una conferma dopo il doppio zero del Bahrain, mentre Lewis Hamilton è alle prese con gravi carenze nello sviluppo Mercedes. Si parte venerdì 8 aprile con le prove libere 1 alle 5 (ora italiana), mentre le seconda sessione è prevista alle 8. Sabato si comincia con le prove libere 3 sempre alle 5 con le qualifiche previste alle 8. L'appuntamento con la gara è fissata domenica 10 aprile alle ore 7.

Tutte le info sul Gp d'Australia

Il Gran Premio d'Australia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in diretta su TV8, mentre su corrieredellosport.it sarà possibile seguire LIVE qualifiche e gara.

Il programma completo con fuso orario italiano:

Venerdì 8 aprile



PL1: 5:00

PL2: 8:00

Sabato 9 aprile



PL3: 5:00

Qualifiche: 8:00

Domenica 10 aprile



Gara: 7:00