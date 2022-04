F1, Gp Australia: nessuno come Schumi, il giro più veloce è ancora il suo

ROMA - Anche se il circuito dell'Albert Park è stato modificato e i record precedenti non vengono più considerati dalla Formula 1 , Michael Schumacher è sempre il pilota più veloce sul Gran Premio d'Australia . Questo weekend il Circus farà infatti tappa a Melbourne, dove non si corre da due anni a causa del Covid e il crono è ancora fermo al 7 marzo 2004 , quando il tedesco sette volte campione del mondo ha congelato il tempo a 1:24.125 . L'uomo-simbolo Ferrari è anche il pilota con più vittorie in assoluto (quattro) in terra australiana.

I dati del circuito

Il circuito è stato inaugurato dalla Formula 1 nel 1996, dista 5,2 kilometri e quest'anno sono previsti 58 giri. La pista ha subito pesanti rimaneggiamenti dall'ultima edizione: è stata allargata e resa più veloce. In particolare suscita curiosità l'impatto che avranno sui tempi le quattro zone DRS previste per l'Albert Park. Nel 2019 l'ultimo a trionfare in Australia fu Valtteri Bottas, mentre nel biennio 2017-18 fu sempre vittoria Ferrari con Sebastian Vettel. Per trovare l'ultima gioia di Lewis Hamilton invece bisogna andare fino al 2015. Una pista, quella di Melbourne, che è pronta ad accogliere il terzo capitolo della sfida tra Red Bull e Ferrari, con le due scuderie che si daranno battaglia per un Gran Premio d'Australia ricco di storia e ricordi per la Rossa.